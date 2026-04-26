Durante una cena ufficiale dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un uomo di 31 anni, proveniente da Torrance, in California. Le autorità hanno identificato Cole Tomas Allen come il presunto autore dei colpi. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e procedere con le verifiche del caso.

Cole Tomas Allen, 31 anni, originario di Torrance in California, è l’uomo indicato come il presunto responsabile della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. L’identificazione, riferita dall’Associated Press citando due fonti delle forze dell’ordine, ha dato un nome al sospettato al centro delle indagini sull’episodio che ha scosso uno degli appuntamenti pubblici più seguiti della capitale. Il profilo: ingegnere e docente premiato. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Allen sarebbe un ingegnere meccanico con laurea al California Institute of Technology. In rete, nelle stesse ore, ha...🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Spari a Trump, chi è l’attentatore!

Trump difende l’agente ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis

Notizie correlate

Spari al gala della Casa Bianca, Trump illeso: chi è l'attentatore. Foto e videoUn boato, i volti degli ospiti al tavolo d'onore che si contraggono in una smorfia di sorpresa e paura.

Leggi anche: Spari alla cena di Trump, chi è l’attentatore. Il presidente pubblica la foto

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Spari alla cena di Trump, chi è l'attentatore. Il presidente pubblica la foto; Attentato a Washington, illeso Donald Trump.

Spari alla cena di Trump a Washington, chi è il presunto aggressore Cole Tomas AllenLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari alla cena di Trump a Washington, chi è il presunto aggressore Cole Tomas Allen ... tg24.sky.it

Spari durante la cena di Donald Trump: chi è l’attentatore, che cosa è successoSpari alla cena di Donald Trump: il presidente americano messo in salvo, fermato l'attentatore La sera del 25 aprile 2026, durante la tradizionale cena annuale della White House Correspondents’ Associ ... ultimenotizieflash.com

Attentato a Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: "L'attentatore aveva diverse armi, voleva uccidere" https://infodifesa.it/trump-attentato-cena-corrispondenti-casa-bianca-spari-washington-hilton/ - facebook.com facebook

Gli spari a cena appena iniziata, Trump a terra, l’arresto: ecco cosa è successo x.com