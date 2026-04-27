Durante un’intervista alla rete Fox, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le infrastrutture petrolifere iraniane potrebbero subire un’esplosione entro tre giorni se continuerà il blocco dello stretto. Ha spiegato che Teheran non può più stoccare il greggio nei container né caricarlo sulle navi, motivo per cui l’intero sistema potrebbe essere compromesso in breve tempo. La questione riguarda il possibile impatto sulla produzione di petrolio iraniana.

“Quando hai grandi quantità di petrolio nel sottosuolo, se per qualsiasi motivo la linea di produzione è chiusa perché non puoi caricare il greggio nei container o nelle navi, la linea esplode da dentro”, ha spiegato. “Restano solo tre giorni prima che accada. Quando esplode, non si puo’ piu’ ricostruire come era prima, al massimo al 50%”, ha aggiunto. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘sistema petrolifero iraniano potrebbe ”esplodere” in tre giorni’

Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini

Notizie correlate

Trump, il sistema petrolifero iraniano rischia di esplodere in tre giorniIn una intervista al Fox, Donald Trump ha avvertito che le linee di produzione petrolifera dell'Iran potrebbero "esplodere" entro tre giorni se...

Trump: “Entro tre giorni il sistema petrolifero iraniano può esplodere: la pressione nei pozzi si accumula. Io? Non ho fretta”oma, 26 aprile 2026 - L’Iran rischia danni permanenti al suo sistema petrolifero, se ci saranno altre interruzioni nelle infrastrutture energetiche...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Medio Oriente - Per Trump il sistema petrolifero iraniano rischia di esplodere in tre giorni; Trump, la previsione: Il petrolio dell’Iran esplode tra 3 giorni. Teheran corre da Putin; Teheran: Non trattiamo sotto minaccia, Trump: Non ho fretta; Trump, il sistema petrolifero iraniano rischia di esplodere in tre giorni.

Medio Oriente - Per Trump il sistema petrolifero iraniano rischia di esplodere in tre giorniI media libanesi riferiscono che aerei da combattimento delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) stanno attaccando diversi villaggi nel sud del Paese, tra cui Yater, Khirbet Salem, Kafra, Burj Kalawiyya ... ansa.it

Iran, Trump: Il sistema petrolifero rischia l'esplosione entro 3 giorniIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che il sistema petrolifero dell'Iran potrebbe esplodere entro tre giorni, ... iltempo.it

27 Aprile: Venezi licenziata, spari su Trump, Rocchi indagato, bombe sul Libano #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Re Carlo III, misure di sicurezza per la visita di oggi a Washington. Trump: "Non vedo l'ora di incontrarlo" x.com