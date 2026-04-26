Trump | Entro tre giorni il sistema petrolifero iraniano può esplodere | la pressione nei pozzi si accumula Io? Non ho fretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il sistema petrolifero iraniano potrebbe esplodere entro tre giorni a causa della pressione accumulata nei pozzi. Ha aggiunto che l’Iran rischia danni permanenti alle infrastrutture energetiche se si verificano ulteriori interruzioni. Trump ha anche affermato di non avere fretta di intervenire, lasciando intendere che il rischio di un'esplosione è imminente. La situazione riguarda la stabilità del settore petrolifero nel Paese mediorientale.

oma, 26 aprile 2026 - L’Iran rischia danni permanenti al suo sistema petrolifero, se ci saranno altre interruzioni nelle infrastrutture energetiche del Paese, ha rivelato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avvisando che potrebbe "esplodere" entro tre giorni. Ai microfoni Fox News Trump ha dipinto un quadro catastrofico alla fine dei tre giorni, infatti se il petrolio non può essere trasportato, " continua ad accumularsi meccanicamente e nel sottosuolo", aumentando la pressione nei sistemi di condutture e nelle strutture sotterranee, fino a provocare "una rottura o un'esplosione che potrebbe danneggiare il sistema in modo permanente".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: “Entro tre giorni il sistema petrolifero iraniano può esplodere: la pressione nei pozzi si accumula. Io? Non ho fretta” Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore” Notizie correlate Elena Rebeca Burcioiu scomparsa tra Foggia e San Severo da giorni, si teme il peggio: ricerche nei pozziCon il tempo che passa cresce l’apprensione per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa nell’area tra Foggia e San Severo il 2 marzo. Trump non si scusa per il video sugli Obama-scimmie: “Non l’ho caricato io, non l’ho visto neanche”Donald Trump sostiene di non aver visto il video razzista sugli Obama prima che venisse pubblicato sul suo social Truth. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump corre sul negoziato: Vertice entro due giorni. Ma l’Iran rallenta: Bugie; Usa-Iran, la tregua di Trump dura poco: perché dipende tutto da Khamenei; Trump chiacchiera senza conoscere la Legge sul Conclave; Trump, 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane'. Trump: Entro tre giorni il sistema petrolifero iraniano può esplodere: la pressione nei pozzi si accumula. Io? Non ho frettaAltre interruzioni energetiche del Paese potrebbero causare danni irreparabili nelle infrastrutture di estrazione del greggio, anche con la ricostruzione potrebbero tornare solo al 50% della loro capa ... quotidiano.net Trump e lo spettro dei 60 giorni di guerra in Iran: «Un limbo paralizzante tra conflitto e pace»Una legge americana del 1973 prescrive che un presidente non può mantenere impegnate le truppe per più di due mesi senza un’approvazione formale del Congresso ... corriere.it Attentato Trump, Ecco il manifesto dell'aggressore pubblicato 10 minuti prima dell'attacco x.com Paura alla cena coi corrispondenti, Trump: "Spari da un uomo malato che odia i cristiani" - facebook.com facebook