Trump sbotta con la giornalista tv: "Siete orribili". Bufera per il post di Obama Non è la prima volta, ma ogni volta fa lo stesso effetto. Acrobazie retoriche ed elucubrazioni che lasciano a bocca aperta. Il matematico, divulgatore e paladino della sinistra Piergiorgio Odifreddi è ospite di David Parenzo a L'aria che tira, il programma di La7, lunedì 27 aprile. Si parla ovviamente del fallito attentato nel gala dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, il primo in cui ha partecipato Donald Trump da presidente Usa. Ci si interroga sul clima di odio politico e sulle presunte falle della sicurezza, ma per il matematico il...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Trump? Se qualcuno avesse sparato a Hitler...". Odifreddi choc, gelo in tv

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