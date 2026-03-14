L’ex difensore e capitano dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha confidato di aver rifiutato un’offerta della Juventus perché era legato all’Inter. Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Ranocchia ha anche commentato la condanna pubblica nei confronti di Bastoni, dicendo che molte persone lo hanno giudicato come se avesse commesso un reato grave.

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© Calcionews24.com - Ranocchia svela: «Conte mi voleva alla Juve, rifiutai per amore dell’Inter. Bastoni? La gente lo ha condannato come se avesse ammazzato qualcuno»

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