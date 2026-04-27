Durante un evento pubblico, un candidato ha risposto con toni duri a una giornalista che aveva posto alcune domande. Ha affermato di non essere coinvolto in reati sessuali e ha criticato la giornalista definendola una persona orribile. La discussione si è svolta davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione dei presenti, con i commenti che hanno suscitato diverse reazioni sui social media.

"Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti": il presidente americano Donald Trump lo ha detto con toni duri alla giornalista della Cbs quando lei ha letto un passo del manifesto dell'attentatore della cena con la stampa a Washington. Un manifesto in cui l'uomo, Cole Tomas Allen, diceva: "Sono cittadino degli Stati Uniti d'America. Le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me. E non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini", con apparente riferimento al capo della Casa Bianca. Parlando dell'aggressore, il tycoon ha detto: "Era un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano, una persona molta disturbata".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump, furia contro la giornalista: "Una persona orribile, dovresti vergognarti"

Trump insulta una giornalista della Cnn: Non sorridi mai perché non dici la verità

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