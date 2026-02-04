La domanda sugli Epstein Files irrita Trump gli insulti del presidente Usa a una giornalista della Cnn | Sei la peggiore vergognati – Il video

Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, una domanda sulle vittime di Jeffrey Epstein fa infuriare Donald Trump. Il presidente Usa reagisce con insulti rivolti a una giornalista della Cnn, dicendole di vergognarsi e insultandola duramente. La scena, che ha fatto il giro dei social, mostra ancora una volta come Trump preferisca reagire con rabbia piuttosto che rispondere alle domande scomode.

«Cosa direbbe alle vittime di Jeffrey Epstein?». È bastata questa domanda, rivolta in un normale punto stampa all’interno dello Studio Ovale, per far inveire Donald Trump per l’ennesima volta contro una giornalista. La reporter finita nel mirino del presidente americano è Kaitlan Collins, corrispondente dalla Casa Bianca per Cnn: « Sei la giornalista peggiore. Ti conosco da dieci anni e non ti ho mai vista sorridere. E vuoi sapere perché non sorridi? Perché non dici la verità. La Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di te». Gli insulti di Trump alle giornaliste. Non è la prima volta che Trump insulta una giornalista.🔗 Leggi su Open.online

