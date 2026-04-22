Giornalista russo insulta Meloni Tajani | Parole volgari e sessiste sono inaccettabili – Il video

Un giornalista russo ha rivolto insulti volgari e sessisti al Primo Ministro italiano durante un evento pubblico a Roma. Le dichiarazioni sono state commentate dal ministro degli Esteri, che ha definito le parole inaccettabili. Il video dell'accaduto è stato diffuso online e ha suscitato reazioni tra i presenti. Il ministro ha espresso la sua condanna durante un punto stampa a margine del Forum Strategico Italia-Polonia.

Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiducia Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Meloni sull’attacco della tv russa: «Queste caricature non ci faranno cambiare strada, non abbiamo padroni». Solidarietà di Mattarella .🔗 Leggi su Open.online

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