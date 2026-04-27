Trump ' il mio aggressore ispirato dai No Kings ma non sono un re'

In un’intervista a CBS, Donald Trump ha confermato che l’aggressore che sabato sera ha tentato di colpirlo durante un evento dei corrispondenti proveniva da una protesta dei No Kings in California. L’uomo aveva partecipato a una manifestazione legata a questo movimento prima dell’attacco. Trump ha affermato che l’individuo si ispirava ai No Kings, ma ha precisato di non sentirsi un re.