Trump ' il mio aggressore ispirato dai No Kings ma non sono un re'
In un’intervista a CBS, Donald Trump ha confermato che l’aggressore che sabato sera ha tentato di colpirlo durante un evento dei corrispondenti proveniva da una protesta dei No Kings in California. L’uomo aveva partecipato a una manifestazione legata a questo movimento prima dell’attacco. Trump ha affermato che l’individuo si ispirava ai No Kings, ma ha precisato di non sentirsi un re.
Donald Trump, in un'intervista a Cbs, conferma che l' aggressore che sabato sera ha provato a colpire il presidente Usa al galà dei corrispondenti aveva partecipato a una protesta di No Kings in California. "Ci sono persone che dicono "Niente re". Io non sono un re.se fossi un re non avrei a che fare con voi", ha detto rivolgendosi alla giornalista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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