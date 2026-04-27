Durante un evento pubblico, il presidente ha pronunciato un’accusa diretta rivolta a un’altra persona, suscitando immediatamente reazioni sui social e sui media internazionali. Le immagini mostrano la scena con la platea, i riflettori e il volto del presidente sul palco, mentre si rivolge a qualcuno presente in sala. L’episodio si è verificato subito dopo un attentato, attirando attenzione anche sui commenti e le reazioni successive.

Le immagini nel video hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti: la platea elegante, i riflettori, il presidente sul palco. Poi il caos. L’attentato durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca irrompe come una frattura improvvisa nella liturgia del potere americano. E nelle ore successive, tra ricostruzioni, smentite e dichiarazioni, è lo stesso Donald Trump a prendere la parola, scegliendo ancora una volta il terreno che gli è più congeniale: quello della narrazione diretta, senza filtri. Attentato Trump: il racconto del presidente. « Viviamo in un mondo di pazzi ». È con queste parole che Donald Trump descrive quanto accaduto durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, come riportato da Leggo.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Dovresti vergognarti!”. Trump, attacco shock dopo l’attentato: finisce malissimo

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Dovresti vergognarti Che dopo anni non la smetti di mancarmi Michele Bravi sul palco di Radio2 Social Club In diretta ora su #Radio2 e domani alle 8.45 su #Rai2 - facebook.com facebook