Tsitsipas eliminato da Fils a Miami attacca l'arbitro | Dovresti vergognarti non vedo la palla
Stefanos Tsitsipas ha inveito pesantemente contro l'arbitro durante il match perso a Miami contro Arthur Fils. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tutto quello che riguarda Tsitsipas eliminato
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