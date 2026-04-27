Dopo aver subito tre attentati nel giro di pochi mesi, l'ex presidente americano si rivolge pubblicamente ai suoi detrattori con un messaggio diretto e provocatorio. Con tono deciso, afferma di essere pronto a ripetere l’azione entro trenta giorni, lasciando intendere di non temere le minacce o gli attacchi contro la sua persona. La sua dichiarazione fa scalpore e alimenta ulteriormente le tensioni già alte nel panorama politico.

Non perde né l'ironia spiazzante né il coraggio dirompente, Donald Trump, e dopo il terzo attentato subito nel giro di pochi mesi il presidente degli Stati Uniti lancia una nuova sfida a chi lo odia. Il capo della Casa Bianca, uscito indenne dalla sparatoria tra l'attentatore Cole Thomas Allen e gli agenti della sicurezza sabato sera alla cena di gala dei corrispondenti all'hotel Hilton nella capitale americana, ha invitato infatti a ripetere l'evento entro breve, nonostante l'attacco. "Non voglio che una persona fuori di testa possa cancellare qualcosa del genere", ha detto in un'intervista a 60 Minutes della CBS News. "Dica loro di organizzarlo di nuovo entro 30 giorni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump e l'attentato, la sfida a chi lo vuole morto: "Lo rifacciamo entro 30 giorni"

TRUMP: 'ATTACCO AL PAPA PER NASCONDERE LA SUA SCONFITTA' - MARCO TRAVAGLIO #NEWS #SHORTS

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