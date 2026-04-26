Trump usa l’attentato per rilanciare sulla sala da ballo alla Casa Bianca | Lì non sarebbe successo

Dopo l’attentato alla cena dei corrispondenti, l’ex presidente ha commentato l’accaduto collegandolo alla proposta di realizzare una sala da ballo alla Casa Bianca. In un intervento pubblico, ha affermato che l’attentato non si sarebbe verificato in un ambiente diverso. La dichiarazione è arrivata poco dopo l’evento, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’attacco.

Neanche il tempo di riprendersi dallo spavento, e Trump ha già trovato il modo di “usare” l’attentato avvenuto alla cena dei corrispondenti per insistere sul progetto della sala da ballo alla Casa Bianca. «Quanto accaduto ieri sera è esattamente il motivo per cui le nostre grandi Forze Armate, i Servizi Segreti, le Forze dell’Ordine e, per ragioni diverse, ogni Presidente degli ultimi 150 anni hanno preteso che venisse costruita una grande, sicura e protetta sala da ballo all’interno del complesso della Casa Bianca», ha scritto il presidente su Truth. Lo stop ai lavori di costruzione. Secondo Trump « questo episodio non si sarebbe mai verificato con la sala da ballo, classificata come ‘top secret militare’, attualmente in costruzione presso la Casa Bianca».🔗 Leggi su Open.online

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