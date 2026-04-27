Trump ci ha imprigionato tutti dentro al suo videogioco
Le dichiarazioni provenienti dalla Casa Bianca riguardo alle relazioni con l’Iran sono state caratterizzate da una serie di minacce e aperture negoziali che si sono susseguite in modo imprevedibile. La complessità delle comunicazioni e delle decisioni prese da questa amministrazione sono spesso al centro dell’attenzione dei media, che cercano di interpretare i messaggi inviati. La situazione rimane tesa, con continui cambi di strategia e risposte alle evoluzioni sul campo.
Tentare di razionalizzare la quotidiana, caotica e contraddittoria sfilza di minacce sanguinarie e imprevedibili aperture negoziali indirizzate all’Iran dalla Casa Bianca non è facile, e forse non è neanche utile. I canali social di Donald Trump trasmettono a getto continuo proclami di vittoria, annunci di imminenti apocalissi atomiche e grida di giubilo per immaginarie dichiarazioni di resa del nemico, in una sequenza mozzafiato che agli occhi del presidente americano rappresenta senza dubbio la quintessenza dell’art of the deal, ma intanto sta mettendo a dura prova anche gli esegeti più devoti. Non molti riescono a darsi ragione di questo delirio, che è forse il caso più estremo di gamification applicata alla politica internazionale.🔗 Leggi su Linkiesta.it
Multi SubShe Tried to Kill the Emperor… and Switched Bodies with Him!
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