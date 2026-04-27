Trump ci ha imprigionato tutti dentro al suo videogioco

Le dichiarazioni provenienti dalla Casa Bianca riguardo alle relazioni con l’Iran sono state caratterizzate da una serie di minacce e aperture negoziali che si sono susseguite in modo imprevedibile. La complessità delle comunicazioni e delle decisioni prese da questa amministrazione sono spesso al centro dell’attenzione dei media, che cercano di interpretare i messaggi inviati. La situazione rimane tesa, con continui cambi di strategia e risposte alle evoluzioni sul campo.