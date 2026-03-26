Lettera aperta alla professoressa accoltellata dal suo alunno | Oggi è il tuo dolore ma dentro quella ferita ci siamo tutti noi insegnanti come te che continuiamo a credere nella scuola nonostante tutto

Da orizzontescuola.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante ha scritto una lettera aperta indirizzata alla collega rimasta ferita dopo un episodio di aggressione da parte di uno studente. Nell'apertura si fa riferimento al dolore causato dall’accaduto e si sottolinea che molti insegnanti condividono il loro sostegno, mantenendo la fiducia nel ruolo scolastico nonostante le difficoltà incontrate. La lettera è stata inviata da un collega, che esprime solidarietà e vicinanza alla collega ferita.

Inviata da Davide Solaroli - Un insegnante esprime profonda solidarietà alla collega ferita, denunciando la grave solitudine dei docenti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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