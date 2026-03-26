Lettera aperta alla professoressa accoltellata dal suo alunno | Oggi è il tuo dolore ma dentro quella ferita ci siamo tutti noi insegnanti come te che continuiamo a credere nella scuola nonostante tutto

Un insegnante ha scritto una lettera aperta indirizzata alla collega rimasta ferita dopo un episodio di aggressione da parte di uno studente. Nell'apertura si fa riferimento al dolore causato dall’accaduto e si sottolinea che molti insegnanti condividono il loro sostegno, mantenendo la fiducia nel ruolo scolastico nonostante le difficoltà incontrate. La lettera è stata inviata da un collega, che esprime solidarietà e vicinanza alla collega ferita.