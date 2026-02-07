Colombo al miele con De Rossi | Ci ha dato il coraggio di esser protagonisti il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti Alla squadra…

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha commentato la sconfitta subita all’ultimo minuto contro il Napoli. Dopo la partita, Colombo ha lodato il lavoro di De Rossi, dicendo che gli ha dato il coraggio di essere protagonisti. Nonostante la delusione per il risultato finale, ha detto che la squadra mostra un’identità di gioco forte e coraggiosa, sotto gli occhi di tutti.

