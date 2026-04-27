Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il suo lavoro è molto pericoloso, citando due attentati e un tentativo di assalto. In risposta, un politico italiano ha commentato che Donald Trump si presenta come vittima, mentre la sinistra dovrebbe mostrare solidarietà. Inoltre, si è parlato delle armi, con un allarme riguardo alla loro presenza e alla possibilità che possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

Presidente Casini, ha detto Trump: «Il mio è un mestiere pericoloso». Lo è talmente che ha subito due attentati più un altro tentativo? «Non si è fatto mancare niente Trump. Certo, la sua politica non ha dato un grandissimo contributo alla pacificazione. E tuttavia, ha diritto ad avere la solidarietà di tutti, e di tutti gli europei, il presidente americano. Anche da quelli più distanti da lui, come il sottoscritto». Perché proprio adesso è di nuovo nel mirino e quali saranno le conseguenze? «Le ragioni dell’attentato dovranno essere approfondite con una inchiesta. Io non sono in grado adesso di dare alcuna valutazione seria. Di certo, quello che Trump farà è di ergersi ancora di più di quanto abbiamo visto finora a vittima e allo stesso tempo a miracolato e a unto del Signore.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump, Casini: «Donald si erge a vittima ma la sinistra solidarizzi. L?uso delle armi spaventa»

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