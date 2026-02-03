i poliziotti indagati per lesioni ma uso legittimo delle armi

I poliziotti coinvolti nella sparatoria di domenica pomeriggio in via Cassinis non rischiano accuse gravi. La procura ha aperto un fascicolo contro i quattro agenti, ma per ora si parla di “uso legittimo delle armi” e nessuna polemica con le forze dell’ordine. La vicenda si è svolta senza tensioni, e l’ipotesi di reato resta lieve, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto senza alimentare nuove polemiche.

Questa volta non ci saranno polemiche, altre accuse alla Procura di avere avuto la mano pesante con le forze dell'ordine: per la sparatoria di domenica pomeriggio in via Cassinis, con il cinese Liu Wenham, colpito alla testa dalle pallottole di un'unità speciale della polizia, il procuratore Marcello Viola e il pm Simona Ferraiuolo hanno aperto un fascicolo d'inchiesta a carico dei quattro agenti, ma con l'ipotesi di reato più blanda possibile. Le accuse più gravi sono riservate al cinese che lotta per la vita in un reparto d'ospedale: se sopravviverà dovrà rispondere di rapina aggravata e tentato omicidio, per i colpi sparati all'indirizzo della pattuglia, oltre che di minacce e porto d'arma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Procura di Milano ha aperto un'indagine sui quattro agenti di polizia intervenuti a Rogoredo domenica scorsa.

Quattro agenti di polizia coinvolti in una sparatoria a Rogoredo, Milano, sono stati posti sotto indagine.

