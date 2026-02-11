Un padre in Texas spara alla figlia durante una discussione su Donald Trump e le armi da fuoco. La 23enne britannica Lucy Harrison perde la vita dopo essere stata colpita al petto. L’episodio risale a un anno fa, ma ora la vicenda torna sotto i riflettori con una nuova inchiesta.

Ha ucciso la figlia durante una lite su Donald Trump e sul possesso di arma da fuoco. Il tragico fatto è accaduto un anno fa in Texas, dove la 23enne britannica Lucy Harrison è stata uccisa dal padre, Kris Harrison, con un colpo di pistola al petto. Il caso è al centro di un’inchiesta nel Regno Unito dopo che il caso era stato archiviato negli Usa. Nel gennaio 2025 Lucy Harrison si trovava in visita dal padre a Prosper, vicino a Dallas, insieme al fidanzato Sam Littler. Secondo la testimonianza di quest’ultimo, il clima era teso a causa dell’insediamento di Trump per il secondo mandato alla Casa Bianca e Lucy aveva contestato duramente al padre il suo sostegno al tycoon e la sua abitudine di possedere armi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spara alla figlia dopo una discussione su Trump e sull’uso delle armi: la morte delle 23enne Lucy Harrison al centro di una nuova inchiesta

