Un uomo armato cerca di raggiungere i membri dell’amministrazione, ma viene neutralizzato. Di sé scriveva: «Sono un assassino amichevole». Quella che doveva essere la prima partecipazione di Donald Trump alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca si è interrotta già all’antipasto. Diversi spari, sentiti all’esterno della sala dell’Hotel Hilton a Washington, hanno scatenato il panico tra i 2.600 giornalisti presenti, mentre i vertici dell’amministrazione americana venivano messi al sicuro. È l’ennesimo tentato attentato ai danni del tycoon, con il presunto aggressore finito in manette, ma c’è perfino qualcuno, come lo scrittore Don Winslow, che pensa sia stata tutta una messa in scena.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump ancora sotto tiro. Sventato un attentato alla cena coi giornalisti

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