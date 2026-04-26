Durante una cena di gala alla Casa Bianca con circa 2300 persone presenti, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Il presidente è stato evacuato dall'edificio mentre le forze di sicurezza intervenivano sul luogo. È stato fermato un sospettato, e la scena è stata immediatamente isolata dalle autorità. La polizia sta attualmente indagando sull'accaduto e sulla dinamica dell'evento.

Il presidente Donald Trump è stato fatto evacuare dalla cena di gala con i giornalisti alla Casa Bianca, alla quale erano presenti circa 2300 persone. Un uomo ha esploso diversi colpi, ferendo un agente, ed è stato successivamente fermato. L’uomo sospettato lavorava come insegnante e sviluppatore di videogiochi nella California meridionale. Lo riporta la Cnn. Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, è stato identificato dalle forze dell’ordine come l’uomo armato neutralizzato nei pressi del luogo in cui si era tenuta la cena a cui avevano partecipato il presidente Trump e altri funzionari. Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrive come insegnante part-time.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Trump, spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca. Fermato un sospettato – La diretta

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

Notizie correlate

Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’uomo che ha sparato alla cena dei giornalisti della Casa BiancaLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca...

Spari alla cena di Trump con i giornalisti alla Casa Bianca, presidente illeso. L’uomo fermato è un docente sviluppatore di videogiochiNella notte italiana tra il 25 e il 26 aprile Donald Trump è stato portato via dalla cena per i corrispondenti alla Casa Bianca dopo che un...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Spari contro Trump, il racconto del nostro inviato alla cena; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace.

Attentato a Trump, spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca. Fermato un sospettato – La direttaIl presidente Donald Trump è stato fatto evacuare dalla cena di gala con i giornalisti alla Casa Bianca, alla quale erano presenti circa 2300 persone. Un uomo ... lapresse.it

Attentato a Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: L’attentatore aveva diverse armi, voleva uccidereTrump evacuato dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca dopo spari al Washington Hilton di Washington: caos, intervento del Secret Service e massima allerta. infodifesa.it

Il presidente Donald Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca dopo gli spari alla cena con i corrispondenti, ha detto che l’uomo che ha sparato “è un lupo solitario, una persona malata”. - facebook.com facebook

Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: "Mia professione pericolosa" x.com