Durante una cena con l'ex presidente, alcuni giornalisti presenti hanno dovuto nascondersi sotto i tavoli dopo aver sentito degli spari. Un video diffuso mostra le loro reazioni immediatamente successive agli spari, mentre tentano di mettersi al sicuro nell'hotel di Washington. La scena si svolge in un contesto di alta tensione, con i partecipanti che cercano di mantenere la calma mentre si verificano le sparatorie.

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© Ilfattoquotidiano.it - Attentato alla cena di Trump, i giornalisti si nascondono sotto i tavoli subito dopo gli spari: il video

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