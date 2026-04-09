In un escalation che preoccupa la regione, Israele ha condotto un attacco aereo nel Libano, violando la tregua stabilita tra Stati Uniti e Iran con l’intermediazione del Pakistan. Nel frattempo, la porta dello stretto di Hormuz rimane chiusa e l’ex presidente degli Stati Uniti ha deciso di mantenere alcuni soldati in Iran. Questi eventi si verificano in un momento di tensione crescente tra le varie parti coinvolte.

Israele sfida la tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione del Pakistan, ebombarda il Libano. La morsa della morte segna un bilancio di centinaia di morti e feriti nei raid su Beirut e altre città. Insomma, c’è il cessate il fuoco, ma il fuoco non cessa e l’accordo raggiunto appena 72 ore fa già vacilla vistosamente. In sostanza, Tel Aviv, pur aderendo allo stop delle operazioni contro Teheran, fa infatti sapere subito che ilLibano non rientra nell’intesae si scaglia sul Paese con il raid più pesante dall’inizio della guerra. E per l’Iran si tratta solo di uno strappo inaccettabile, denunciando come sia del tutto irragionevole in questa situazione una tregua bilaterale tanto quanto i colloqui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Libano nel mirino di Israele, la tregua vacilla: “Hormuz ancora chiuso”, Trump lascia soldati in Iran

Tregua vacilla: Israele non molla sul Libano. Trump: “Scaramucce”. Teheran: “Richiudiamo Hormuz e disertiamo i colloqui”WASHINGTON (USA) – L’appuntamento al tavolo di pace a Islamabad (Pakistan) è per sabato 11 aprile.

Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeLe forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo".

Temi più discussi: Zaki: I cristiani del Libano sono nel mirino di Israele, come a Gaza, ma non lasceranno le loro terre; Libano, Hezbollah ancora nel mirino. Israele colpisce anche un mezzo dell'Unifil: danni a un contingente italiano; Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'; Libano, la tregua che non ferma le bombe: perché Beirut resta nel mirino mentre Usa e Iran parlano di cessate il fuoco.

Libano, Hezbollah ancora nel mirino. Israele colpisce anche un mezzo dell’Unifil: danni a un contingente italianoL'Idf prosegue gli attacchi anche dopo la tregua: 112 morti, circa 800 feriti. Danni a un contingente italiano ... corriere.it

Nuovi raid di Israele in Libano: centinaia di morti e feriti. Sganciate 160 bombe in 10 minutiIdf lancia l’operazione Oscurità eterna contro Hezbollah. L’Iran: «Tel Aviv si fermi o ci saranno conseguenze per la tregua con gli Usa» ... unionesarda.it

Sangue in Libano e giallo sui social per il post sparito Giornata di lutto nazionale oggi in Libano dopo i pesantissimi raid israeliani che nella giornata di ieri hanno devastato il Paese dei Cedri nello stesso giorno dell'annuncio della tregua tra Usa e Iran. Il prem - facebook.com facebook

Medio oriente, ancora attacchi in Libano. Hezbollah lancia un razzo su un kibbutz x.com