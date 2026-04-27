Truffa per l' acquisto di un ' Rolex' arrestati padre e figlio | sono accusati di estorsione sequestro e lesioni

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni e suo figlio di 30, con l’accusa di aver messo in atto una truffa legata all’acquisto di un orologio di marca Rolex. I due sono inoltre accusati di aver esercitato pressione e causato lesioni a una persona coinvolta nella vicenda, oltre a essere stati contestati reati di estorsione, sequestro e lesioni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nelle ultime ore.

La Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di un 50enne e un 30enne, rispettivamente padre e figlio. Si tratta dei foggiani Bruno Carella e di suo figlio Mario Guglielmo, entrambi noti alle forze dell'ordine: sono ritenuti gravemente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Maxi sequestro di cocaina sull’A16: arrestati padre e figlioTempo di lettura: < 1 minuto Un normale controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa si è trasformato in un importante sequestro di droga, tra i... Sestri Levante, accusati di estorsione, lesioni e falso da un turista che avevano arrestato, quattro carabinieri sotto inchiestaLa Procura di Genova accusa quattro carabinieri per tentata estorsione, lesioni, calunnia e falso dopo un arresto convulso in un albergo di Sestri... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lino il maialino, la truffa agli anziani dell'app fantasma; Truffa online: la Polizia di Stato denuncia 57enne - Polizia di Stato; Compra auto a 26mila € poi revoca bonifico e la rivende a 15.000: truffa a Parma; Truffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto, il caso in Italia da 26mila euro. Truffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto, il caso in Italia da 26mila euroIn provincia di Parma è emerso un caso di una pericolosa truffa fatta attraverso l’acquisto di un’auto usata attraverso un bonifico urgente ... quifinanza.it Acquisto auto usata: ecco le 5 truffe più comuni e come evitarleScopri le 5 truffe più comuni nell'acquisto di auto usate e come evitarle. Proteggi il tuo investimento con i nostri consigli esperti! tech-media.it Le indagini della Squadra Mobile sono partite dalla denuncia di un giovane foggiano, che ha raccontato di essere stato vittima di minacce, violenze e pressioni per essere costretto a collaborare in attività illecite, tra cui una truffa legata all’acquisto di un orologi - facebook.com facebook Prima di diventare inviato speciale di Trump, Zampolli è stato a capo di un'organizzazione collegate alle Nazioni Unite, "We Are The Oceans". Ma l'organizzazione sarà lo strumento con cui verrà realizzata la più grande truffa a danni dell'ONU bit.ly/RAI3dirett x.com