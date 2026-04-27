Truffa per l' acquisto di un ' Rolex' arrestati padre e figlio | sono accusati di estorsione sequestro e lesioni

Da foggiatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni e suo figlio di 30, con l’accusa di aver messo in atto una truffa legata all’acquisto di un orologio di marca Rolex. I due sono inoltre accusati di aver esercitato pressione e causato lesioni a una persona coinvolta nella vicenda, oltre a essere stati contestati reati di estorsione, sequestro e lesioni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nelle ultime ore.

La Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di un 50enne e un 30enne, rispettivamente padre e figlio. Si tratta dei foggiani Bruno Carella e di suo figlio Mario Guglielmo, entrambi noti alle forze dell'ordine: sono ritenuti gravemente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Maxi sequestro di cocaina sull’A16: arrestati padre e figlioTempo di lettura: < 1 minuto Un normale controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa si è trasformato in un importante sequestro di droga, tra i...

Sestri Levante, accusati di estorsione, lesioni e falso da un turista che avevano arrestato, quattro carabinieri sotto inchiestaLa Procura di Genova accusa quattro carabinieri per tentata estorsione, lesioni, calunnia e falso dopo un arresto convulso in un albergo di Sestri...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Lino il maialino, la truffa agli anziani dell'app fantasma; Truffa online: la Polizia di Stato denuncia 57enne - Polizia di Stato; Compra auto a 26mila € poi revoca bonifico e la rivende a 15.000: truffa a Parma; Truffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto, il caso in Italia da 26mila euro.

truffa per l acquistoTruffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto, il caso in Italia da 26mila euroIn provincia di Parma è emerso un caso di una pericolosa truffa fatta attraverso l’acquisto di un’auto usata attraverso un bonifico urgente ... quifinanza.it

Acquisto auto usata: ecco le 5 truffe più comuni e come evitarleScopri le 5 truffe più comuni nell'acquisto di auto usate e come evitarle. Proteggi il tuo investimento con i nostri consigli esperti! tech-media.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.