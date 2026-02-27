A Sestri Levante, quattro carabinieri sono sotto inchiesta con l'accusa di aver arrestato un turista, che poi ha denunciato di aver subito estorsione, lesioni e falso. La Procura sta indagando sulle modalità del fermo dell’uomo, che aveva segnalato il furto di un orologio in hotel. La vicenda riguarda quindi un procedimento aperto nei confronti dei militari coinvolti.

La Procura di Genova accusa quattro carabinieri per tentata estorsione, lesioni, calunnia e falso dopo un arresto convulso in un albergo di Sestri Levante, avvenuto lo scorso novembre. I militari, difesi dall’avvocato Giuseppe Gallo, respingono le accuse sostenendo la correttezza del loro operato «tanto che l’arresto era stato convalidato», sottolinea il legale. I quattro militari hanno appreso dell’indagine sul loro conto durante la prima udienza del processo al turista da loro arrestato. I quattro militari avrebbero dovuto testimoniare raccontando la loro versione dei fatti, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in quando indagati in un procedimento connesso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sestri Levante, accusati di estorsione, lesioni e falso da un turista che avevano arrestato, quattro carabinieri sotto inchiesta

