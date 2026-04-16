Durante un normale controllo sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato una grande quantità di cocaina. Sono stati arrestati un uomo e suo figlio, ritenuti coinvolti nell’operazione. Il sequestro rappresenta uno tra i più consistenti degli ultimi tempi nella regione. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un normale controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa si è trasformato in un importante sequestro di droga, tra i più rilevanti degli ultimi tempi nella provincia. Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino Ovest hanno fermato un’auto proveniente dall’area napoletana, con a bordo due uomini, padre e figlio di 51 e 31 anni, diretti verso Bari. Durante l’ispezione del veicolo, i poliziotti hanno scoperto un vano nascosto all’interno del cruscotto, nel quale erano occultati circa 7 chili e 900 grammi di cocaina, suddivisi in panetti. Una quantità che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti per centinaia di migliaia di euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maxi sequestro di cocaina sull’A16: arrestati padre e figlio

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