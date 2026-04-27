Truffa fallita | la direttrice di banca salva i risparmi di un anziano tre denunce

Una tentata truffa ai danni di un anziano è stata sventata grazie all’intervento della direttrice di una banca locale, che ha impedito ai truffatori di portare via oro e contanti. I malviventi si erano presentati fingendosi parenti in difficoltà, ma il loro tentativo si è concluso senza successo davanti allo sportello. Sono state presentate tre denunce alle autorità competenti.

CARMIANO – Si fingono parenti in difficoltà per strappare oro e contanti a un pensionato, ma il piano naufraga davanti allo sportello della banca. I carabinieri della stazione di Carmiano hanno denunciato in stato di libertà tre persone, ritenute responsabili di una truffa aggravata ai danni di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Tentata truffa ad anziani a Pescara: i malfattori fuggono per la presenza delle telecamere Notizie correlate Truffa Salva-Bollette: allarme in Calabria per i finti risparmiL’Associazione difesa orientamento consumatori di Crotone ha segnalato una serie di truffe telefoniche che stanno colpendo diversi utenti in tutta la... Truffa ai Carabinieri: l’impiegato di banca salva 1400 euroUn tentativo di truffa ai danni di una cliente è stato bloccato lunedì a Sandigliano, presso la filiale della Banca di Asti, grazie all’intervento... Una raccolta di contenuti La truffa della finta direttrice delle Poste, gli svuotano il conto: 27enne cade nella trappolaMisano Adriatico (Rimini), 26 febbraio 2026 – Quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. È la condanna pronunciata dal tribunale di Rimini, al termine dell’udienza svoltasi ieri davanti al giudice ... ilrestodelcarlino.it Direttrice delle poste truffava anziani clienti, sequestrati beni per 800mila euroFinanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per equivalente di 800mila euro, emesso dal gip, nell'ambito di indagini su una presunta truffa attuata ... ansa.it