Truffa Salva-Bollette | allarme in Calabria per i finti risparmi

In Calabria, diverse persone sono state vittime di truffe telefoniche collegate alle agevolazioni del Decreto Salva-Bollette. L’Associazione difesa orientamento consumatori di Crotone ha segnalato un numero crescente di casi in cui utenti sono stati contattati fingendo di offrire risparmi o benefici legati a questo decreto. Le truffe sfruttano l’attenzione sui bonus per ingannare le persone e ottenere dati o denaro.

L’Associazione difesa orientamento consumatori di Crotone ha segnalato una serie di truffe telefoniche che stanno colpendo diversi utenti in tutta la Calabria, utilizzando come esca le agevolazioni previste dal recente Decreto Salva-Bollette. Gli operatori dei call center si spacciano per società incaricate della distribuzione energetica, inducendo i cittadini a rivelare codici identificativi delle utenze e dati fiscali personali. Il meccanismo del raggiro tra codici POD e promesse di risparmio. La strategia utilizzata dai malintenzionati si basa su un sofisticato gioco di parole volto a sfruttare la necessità di aggiornamento contrattuale legata alle nuove norme sulla gestione delle bollette.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Salva-Bollette: allarme in Calabria per i finti risparmi Notizie correlate Truffa sanitaria via SMS: allarme nel Polesine per i finti avvisiL’Ulss 5 Polesana ha diffuso un avviso urgente alla popolazione del Polesine a causa di una nuova ondata di messaggi fraudolenti inviati tramite... Finti sms dell’Ulss 6, scatta l’allarme truffa: ecco cosa non fareSms che sembrano arrivare da strutture sanitarie, richiami a prenotazioni o comunicazioni urgenti, e poi l’invito a richiamare numeri a pagamento per... Contenuti utili per approfondire Truffe, ora scatta l’allarme su Tari e multeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Truffe agli anziani, finti addetti della Provincia offrono 'sconti' in bolletta. ll Sant'Artemio: «Attenti, non c’entriamo»TREVISO Si spacciano per incaricati della Provincia di Treviso e provano a rifilare ai cittadini dei contratti per ottenere presunti bonus sulle bollette del gas e della luce. Una truffa in piena ... ilgazzettino.it