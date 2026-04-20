Lunedì a Sandigliano, presso la filiale di una banca locale, un tentativo di truffa ai danni di una cliente è stato fermato grazie all’azione rapida di un impiegato allo sportello. La vicenda riguarda una richiesta sospetta di prelievo di 1400 euro, che è stata evitata con l’intervento immediato del dipendente, mettendo in sicurezza i fondi della cliente.

Un tentativo di truffa ai danni di una cliente è stato bloccato lunedì a Sandigliano, presso la filiale della Banca di Asti, grazie all’intervento tempestivo di un addetto allo sportello. La donna si era recata in banca con l’obiettivo di ricaricare una carta prepagata, intestata a un soggetto residente in un’altra regione, per un valore di 1400 euro. Il meccanismo del raggiro tra messaggi falsi e finte chiamate ufficiali. La vicenda ha avuto origine con la ricezione di un messaggio sul cellulare della donna, apparentemente inviato dalla società Nexi, che sollecitava un versamento di denaro. Dopo aver preso contatto con il numero indicato nel testo, la vittima è stata convinta da un finto operatore che poco dopo avrebbe ricevuto una chiamata dalle forze dell’ordine per chiarimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa ai Carabinieri: l’impiegato di banca salva 1400 euro

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