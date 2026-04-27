Truffa del finto carabiniere ad Aci Castello | arrestato 61enne

A Aci Castello un anziana di 75 anni è stata vittima di una truffa messa in atto da un uomo di 61 anni, arrestato successivamente. L’uomo aveva chiamato la donna fingendosi un carabiniere e le aveva raccontato di un arresto in corso dei figli. L’incidente si aggiunge a un episodio simile avvenuto di recente, in cui un’altra anziana era stata raggirata con la stessa falsa storia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anziana raggirata con la falsa storia dell’arresto dei figli. Un nuovo episodio della truffa del finto carabiniere ha colpito una donna di 75 anni residente ad Aci Castello. La vittima, sola in casa, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per appartenente all’Arma, raccontandole che i figli erano stati arrestati per una rapina commessa con un’auto a lei intestata. Per convincerla, il truffatore ha spiegato che per ottenere la loro liberazione era necessario consegnare immediatamente oro e oggetti preziosi a un incaricato che sarebbe passato di lì a poco. La consegna dei gioielli al falso maresciallo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Truffa del finto carabiniere ad Aci Castello: arrestato 61enne Notizie correlate Leggi anche: Truffa del finto carabiniere, arrestato un giovanissimo Tentata truffa del finto carabiniere: arrestato 41enne cataneseABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento decisivo dei veri carabinieri Questa volta il raggiro non è andato a segno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere a Cividale, arrestati due giovani di 18 e 19 anni; Roma, truffa del finto carabiniere: coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli; Truffa del finto carabiniere va in fumo, 19enne arrestato; Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima. Truffa del finto carabiniere a Genova: 89enne raggirata, arresto a PontremoliTruffa del finto carabiniere a Genova: anziana raggirata e derubata dei gioielli. Arrestato un uomo a Pontremoli con la refurtiva. ligurianotizie.it Truffa del finto carabiniere, denunciato un uomo a NicosiaNei giorni scorsi, a Nicosia, un uomo – accusato di un tentativo di truffa ai danni di un’anziana, ma anche di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale – è stato denunciato alla ... livesicilia.it Radio UCI APS. . Tessera Sanitaria e Fascicolo Sanitario: Attenzione alla truffa via e-mail! Ministero della Salute ___ In questo focus ci occupiamo di Tessera Sanitaria e Fascicolo Sanitario e dell'email truffa da parte di un falso Ministero della Salute. ___ Se il - facebook.com facebook Attenzione alle e-mail #truffa False email a nome del Ministero della Salute chiedono dati personali: è phishing Non cliccare link e non fornire dati sensibili Usa solo canali ufficiali e segnala i messaggi sospetti x.com