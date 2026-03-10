Truffa del finto carabiniere arrestato un giovanissimo

Un giovane è stato arrestato in via Alberto Arnoldi, nella zona Soffiano, per aver preso parte a una truffa del finto carabiniere avvenuta nella mattina di sabato 7 marzo. L’episodio si è verificato nel quartiere e ha coinvolto il giovane come principale sospettato. Le autorità hanno condotto le indagini e portato a termine l’arresto.

Ancora una truffa del finto carabiniere. Questa volta, in via Alberto Arnoldi, zona Soffiano. I fatti si riferiscono al 7 marzo mattina, sabato. A dare l'allarme un residente che potava alcune piante in giardino, sentendo una donna anziana, poi risultata 83enne, uscire di casa urlando e inseguendo qualcuno. I poliziotti intervenuti hanno rintracciato e fermato un ragazzo italiano di 19 anni, individuato quale presunto responsabile di quanto poco prima avvenuto. Nel racconto dell'83enne agli agenti, la donna sarebbe stata contattata da un sedicente militare. “È stata commessa una rapina con l'auto di suo figlio”, il succo di quanto si sarebbe sentita dire. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

