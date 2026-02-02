Truffa del finto carabiniere e del falso avvocato a un' anziana di Modena fermato un uomo in fuga

Un uomo è stato arrestato a Modena con l’accusa di aver truffato un’anziana. Si era finto un carabiniere e un avvocato per ingannarla e sottrarle dei soldi. La vittima aveva già capito di essere stata raggirata quando l’uomo è stato fermato mentre cercava di scappare. Ora si trova in cella in attesa di processo.

Finta emergenza familiare e truffa aggravata ai danni di un'anziana: questo il risultato di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato che ha portato all'arresto di un cittadino italiano, ritenuto responsabile di aver raggirato una donna di 80 anni a Modena il 2 dicembre 2025. L'uomo è stato individuato e fermato dopo un'indagine che ha coinvolto diverse città e reparti delle forze dell'ordine. La tentata truffa a un'anziana di Modena Tutto ha avuto inizio quando la vittima, una donna di 80 anni residente a Modena, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per carabiniere.

La truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli.

Il 16 gennaio a Sondrio, la Polizia ha arrestato un uomo di 22 anni e denunciato un minorenne per aver truffato un'anziana mediante false identità di avvocato e carabiniere.

