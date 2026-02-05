Terni anziani nel mirino delle truffe telefoniche del finto carabiniere | denunciato un 46enne per truffa aggravata

A Terni, un uomo di 46 anni è stato denunciato per aver messo a segno diverse truffe telefoniche ai danni di anziani. I Carabinieri hanno scoperto che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si spacciava per un carabiniere e cercava di convincere le vittime a consegnargli soldi o informazioni. La polizia ha individuato e fermato il sospettato dopo alcune indagini.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale hanno denunciato in stato di libertà un 46enne originario della Campania, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto il presunto autore di una serie di truffe telefoniche ai danni di persone anziane, alcune delle quali commesse.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Una banda specializzata nella truffa del "finto carabiniere" è stata smantellata dai Carabinieri di Milano.

