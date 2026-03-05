Truffa al pranzo | anziana di Pesaro perde 1000€ per falso incidente

Un'anziana di 88 anni di Pesaro ha perso 1000 euro in una truffa che si è basata sulla falsa notizia di un incidente stradale coinvolgente suo figlio. La donna è stata contattata telefonicamente da qualcuno che le ha riferito dell'incidente e le ha chiesto un pagamento urgente per aiutare il familiare. La vittima ha consegnato il denaro senza sospettare nulla.

Un’anziana ottantottenne di Pesaro ha svanire i suoi risparmi a causa di una truffa basata sulla falsa notizia di un incidente stradale coinvolgente suo figlio. La donna, residente in via Pacini, è stata indotta a consegnare contanti e gioielli per oltre mille euro a un falso ufficiale giudiziario che si è presentato a casa sua. L’episodio si è verificato martedì scorso durante l’orario di pranzo, momento in cui le vittime sono considerate più vulnerabili dai malviventi. I Carabinieri di Pesaro hanno avviato le indagini su questo caso specifico e su altri due episodi simili avvenuti nella stessa giornata, uno dei quali è stato sventato grazie all’intervento tempestivo di una figlia. 🔗 Leggi su Ameve.eu Attuano la truffa del falso incidente ai danni un'anziana, ma ad aspettarli a casa c'è la polizia: arrestatiAvrebbero attuato la truffa del falso incidente per truffare una ultraottantenne, ma la figlia dell’uomo, che a un certo punto, ascoltando la... Contenuti utili per approfondire Truffa al pranzo anziana di Pesaro.... Temi più discussi: Torna la truffa dell’incidente. Anziana perde i risparmi; Il falso carabiniere chiede all’anziana un bonifico istantaneo da 20mila euro: truffa sventata, 35enne denunciato; Truffe agli anziani, i consigli della polizia: Finti tecnici e membri delle forze dell'ordine, ecco come comportarsi VIDEO; Finto incidente del figlio, Commissariato e Polizia Locale sventano a Fabriano truffa ad anziana. Torna la truffa dell’incidente. Anziana perde i risparmiE’ successo martedì all’ora di pranzo in via Pacini: Deve pagare la cauzione per suo figlio. E all’88enne rubano contanti e gioielli per oltre 1000 euro . ilrestodelcarlino.it Truffe agli anziani, il manuale dei criminali: ecco come agiscono davveroFinti carabinieri, tecnici e messaggi bancari: ecco come funzionano le truffe agli anziani e quali segnali riconoscere per difendersi subito. monza-news.it Squilla il telefono, rispondi, dall'altra parte nessuno parla. Silenzio. Ripeti "Pronto", chiedi se qualcuno ti sente, poi attacchi. La chiamata è stata breve, non più di qualche secondo. Eppure potresti esser stato vittima di una truffa - facebook.com facebook Fermati per un controllo antidroga ma erano dei truffatori, denunciati. Sventata truffa da 2mila euro ai danni di un'anziana. Intervento della polizia a Fabriano #ANSA x.com