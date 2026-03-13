Pausa in reparto | il video di alcuni infermieri del Ruggi sta facendo il giro del web interviene la direzione dell' azienda ospedaliera

Un video girato da alcuni infermieri del reparto di un ospedale di Salerno sta attirando l'attenzione online. Il filmato, inizialmente condiviso da un podcast locale e poi ripreso da una pagina di attivisti, mostra momenti di una pausa durante il turno nel reparto. La direzione dell'azienda ospedaliera ha deciso di intervenire per chiarire la situazione.

Sta facendo il giro del web il video prima condiviso da SuperSalerno (video podcast dei Figli delle Chiancarelle ndr) e, successivamente, riportato anche dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate. Nel video si vedono alcuni infermieri, presumibilmente del Ruggi, che scherzano tra di loro - in un momento di pausa - utilizzando anche attrezzature mediche. Si sottolinea come, tuttavia, secondo quanto emerso dal video, nessun paziente sia stato coinvolto nel gesto. Duro, intanto, il commento al video da parte di Nessuno tocchi Ippocrate: “Ci dicono che accada al Ruggi di Salerno. Non commentiamo, lasciamo a voi questo compito. Speriamo vengano identificati”, concludono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

