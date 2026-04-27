Trinitapoli | 400 giovani in piazza per la festa dei ministranti

Il 25 aprile a Trinitapoli si è svolta la Giornata del Ministrante, con la partecipazione di quasi 400 giovani. L’evento ha visto un’ampia presenza di partecipanti che si sono radunati in piazza per celebrare questa ricorrenza. La manifestazione ha coinvolto i giovani in attività legate alla loro funzione di ministranti, attirando l’attenzione della comunità locale. La giornata si è conclusa senza particolari incidenti o problemi.

? Cosa sapere Quasi 400 giovani si sono riuniti il 25 aprile a Trinitapoli per la Giornata del Ministrante.. L'evento dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie prepara alla 63ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.. Quasi 400 giovani si sono riuniti lo scorso 25 aprile presso la Parrocchia di Santo Stefano a Trinitapoli per celebrare la 60ª Giornata Diocesana del Ministrante, un evento che ha la partecipazione attiva di numerosi gruppi provenienti dalle varie parrocchie dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. L’appuntamento, che ha trasformato il cuore della comunità locale in un centro di aggregazione per l’intera diocesi, è stato organizzato dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni con il sostegno del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trinitapoli: 400 giovani in piazza per la festa dei ministranti Notizie correlate Vince il no e Milano fa festa: giovani e storici attivisti in piazza Duomo. “Risultato memorabile, parte da qui la riscossa della sinistra”Milano, 24 marzo 2026 – La dovuta cautela, chiuse le urne, si rompe dopo i primi risultati dello spoglio che arrivano dai seggi. Corte dei Conti: 100 posti per giovani giuristi, 400 euro al meseLa Corte dei Conti ha lanciato una selezione per 100 giovani giuristi sotto i 30 anni, con scadenza fissata per l’11 aprile alle 16:30.