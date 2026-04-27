Trieste sfida il mondo | Omanyala e Walaza per i 100m a Cologna
Il 30 maggio a Trieste si terrà il Triveneto Meeting, un evento inserito nel circuito Challenger di World Athletics, che vedrà la partecipazione di atleti di livello mondiale. Tra loro, correranno i velocisti Omanyala e Walaza, che si sfideranno sui 100 metri. La manifestazione si svolge nel contesto di un meeting internazionale che ogni anno attrae numerosi atleti di alto livello.
? Cosa sapere Omanyala e Walaza sfidano i 100m al Triveneto Meeting di Trieste il 30 maggio.. L'evento inserito nel circuito Challenger di World Athletics ospita l'élite dell'atletica mondiale.. Il 30 maggio prossimo, la pista di Cologna a Trieste ospiterà il Triveneto Meeting Internazionale, un evento inserito nel circuito Challenger del Continental Tour di World Athletics che vedrà protagonista una sfida ad altissima velocità nei 100 metri piani maschili. L’appuntamento, organizzato dalla Polisportiva Triveneto, si presenta come uno Special meeting composto da cinque diverse prove di alto profilo. La diciannovesima edizione della kermesse punta tutto sul prestigio dei nomi accreditati, con un programma che integra le competizioni della High Speed League alle sfide per le categorie giovanili, master e paralimpiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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