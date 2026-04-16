Sosta e circolazione scatta l’allarme delle attività

Le autorità hanno segnalato un aumento delle restrizioni sulle soste e sulla circolazione nelle aree centrali della città. La Confesercenti provinciale di Avellino ha comunicato le nuove disposizioni che riguardano le attività commerciali e il traffico cittadino. Le modifiche alle normative sono state annunciate nel tentativo di migliorare la gestione delle aree di sosta e di regolare meglio la circolazione veicolare.

Tempo di lettura: 2 minuti La Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, interviene in merito alla situazione del traffico e dei parcheggi in Piazza Garibaldi, nei pressi del “Palazzotto”, ad Avellino, raccogliendo la preoccupazione, il malcontento e le istanze di negozi e studi professionali della zona, e presentando una comunicazione all’amministrazione comunale del capoluogo. Dopo i provvedimenti assunti dall’ente, che hanno introdotto il divieto di sosta su un lato della piazza e istituito l’area pedonale, in determinate fasce orarie, il lunedì e il venerdì, non solo si è creata grande confusione, ma si è peggiorata una situazione che prima era complessivamente gestibile, procurando disagi e un danno economico alle attività, che registrano una riduzione degli incassi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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