A cosa è servito l’allarme bomba al Tribunale di Milano | scarcerate tre persone per scadenza dei termini

Questa mattina al Tribunale di Milano un allarme bomba ha causato la sospensione delle attività giudiziarie. A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, sono state scarcerate tre persone per scadenza dei termini di custodia cautelare. L’intera giornata si è svolta con l’edificio interdetto e le udienze sospese, lasciando in sospeso alcuni procedimenti in corso.

Sono almeno tre le persone che sono state scarcerate per decorrenza termini dopo l’allarme bomba che questa mattina ha portato alla paralisi dell’attività giudiziaria nel Tribunale di Milano. Sono tre soggetti arrestati nelle scorse ore per reati di lieve entità che sarebbero dovuti comparire alla sezione Direttissime per l’udienza di convalida entro il termine perentorio di 48 ore previsto dalla legge. Udienza che però, facendo scattare i dispositivi di sicurezza, non si è svolta. L’allarme per il presunto ordigno ha fatto saltare tutti gli appuntamenti della giornata. Finora l’ordigno non è stato trovato ma proseguono in ancora i controlli. Secondo quanto finora ricostruito sarebbero state diverse le telefonate anonime fatte a ripetizione, nell’arco di circa mezz’ora tra le 8:20 e le 9:00, al numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Open.online

