Nuoto sincronizzato | ancora ottimi risultati per il team della Pratogrande

Domenica a Monza si è svolta la gara interregionale Uisp di nuoto sincronizzato, con oltre 650 atlete in acqua. Le giovani del Prato Grande Sport Village hanno ancora una volta dimostrato il loro talento, conquistando diversi piazzamenti di rilievo. La giornata è stata ricca di soddisfazioni per il team, che continua a crescere e a raccogliere risultati importanti.

Domenica 1 febbraio a Monza si è svolta la gara interregionale Uisp di nuoto sincronizzato con oltre 650 atlete in gara, che ha visto le giovanissime atlete del Prato Grande Sport Village protagoniste di una giornata ricca di soddisfazioni e piazzamenti di rilievo.Nella categoria esordienti C2.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

