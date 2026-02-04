Nuoto sincronizzato | ancora ottimi risultati per il team della Pratogrande

Domenica a Monza si è svolta la gara interregionale Uisp di nuoto sincronizzato, con oltre 650 atlete in acqua. Le giovani del Prato Grande Sport Village hanno ancora una volta dimostrato il loro talento, conquistando diversi piazzamenti di rilievo. La giornata è stata ricca di soddisfazioni per il team, che continua a crescere e a raccogliere risultati importanti.

