Alla prima prova del campionato regionale di Prima categoria

Alla prima prova del campionato regionale di Prima categoria "Uisp", a Piombino, esordio ricco di emozioni per tutte le dodici debuttanti della Ritmica Girasole. Per la mascotte Greta Morotti, nelle "Esordienti 2018", oro al corpo libero ed argento al cerchio. Nelle "Esordienti 2017" Mabelle Villonio sale sul secondo gradino del podio alla palla e Beatrice Sensi Stio è sesta; al corpo libero Arianna Lorenzetti è quarta e Martina Derchi è sesta. Tra le "Esordienti 2016" Azzurra Raminghi domina la gara conquistando l’oro sia al corpo libero che alle clavette; mentre Martina Gambogi chiude con un buon quinto posto al corpo libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica La Girasole brilla ancora. Ottimi risultati sia nell’"Uisp" che nella "Fgi"

Oggi e domani, presso il PalaMarabini di San Martino in Strada, si svolge la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, organizzata dalla Polisportiva Cava Ginnastica.

