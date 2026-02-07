Sciacca rivive il Carnevale | foto d’epoca in mostra tra alberghi e musei per un viaggio nella storia della festa
Sciacca torna a vivere il suo Carnevale con una mostra di foto d’epoca. Le immagini vengono esposte tra alberghi e musei, portando i visitatori indietro nel tempo. La festa, più di una semplice sfilata di maschere, racchiude una storia fatta di arte e tradizione. L’associazione L’AltraSciacca organizza questa iniziativa per far conoscere meglio la ricchezza culturale della città.
Il Carnevale di Sciacca, ben oltre le sfilate colorate e le maschere in movimento, si rivela un tesoro di storia e arte, un patrimonio culturale che l’associazione L’AltraSciacca intende celebrare attraverso un’inedita iniziativa espositiva. A partire da oggi, 7 febbraio 2026, e per le prossime due settimane, la città siciliana si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con “gallerie diffuse” che accoglieranno visitatori e curiosi in una rilettura del passato carnevalesco. L’obiettivo è quello di valorizzare la memoria condivisa e l’identità culturale della città, offrendo una prospettiva inedita su una festa che da sempre rappresenta un momento di aggregazione e di espressione creativa per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
