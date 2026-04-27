Treni speciali per il rito dei serpari di Cocullo | gli orari

Anche quest’anno, in occasione del rito dei serpari a Cocullo, sono previsti treni straordinari il primo maggio per permettere ai partecipanti di arrivare facilmente nella località dell’Aquila. L’evento si svolge durante la festa di San Domenico ed è caratterizzato dalla presenza di serpenti portati in processione. Gli orari dei treni speciali sono stati comunicati per garantire l’afflusso di visitatori e partecipanti.