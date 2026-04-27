Treni speciali per il rito dei serpari di Cocullo | gli orari
Anche quest’anno, in occasione del rito dei serpari a Cocullo, sono previsti treni straordinari il primo maggio per permettere ai partecipanti di arrivare facilmente nella località dell’Aquila. L’evento si svolge durante la festa di San Domenico ed è caratterizzato dalla presenza di serpenti portati in processione. Gli orari dei treni speciali sono stati comunicati per garantire l’afflusso di visitatori e partecipanti.
Treni straordinari anche quest'anno il primo maggio per raggiungere Cocullo (L'Aquila) in occasione del “rito dei serpari”, suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico.Trenitalia, per facilitare la mobilità dei visitatori, in accordo con la Regione Abruzzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Panoramica sull’argomento
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Trenitalia, 9 treni speciali per partecipare al rito dei serpari - facebook.com facebook
Oggi 26.04.26, si effettuano i seguenti treni straordinari: * 94499/9498 ( FIRENZE SMN - LA SPEZIA CLE ) in partenza alle ore 08:35, effettua le fermate di FIRENZE RIFREDI, EMPOLI, PONTEDERA, PISA CLE, PISA S. ROSSORE, VIAREGGIO, CAMAIORE, PI x.com