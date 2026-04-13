Fermate bus della Sgm ostaggio dei mezzi turistici | la denuncia di Cobas Trasporti

Le fermate dei bus del trasporto pubblico urbano sono state segnalate come punti di sosta improvvisati per mezzi turistici, creando disagi e rischi sulla strada. Secondo i rappresentanti dei Cobas Trasporti, le fermate sono state trasformate in parcheggi temporanei, portando a manovre pericolose e mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e altri veicoli. La situazione si verifica nella città di Lecce, dove le autorità sono state informate del problema.

LECCE – Fermate del trasporto pubblico urbano trasformate in parcheggi di fortuna, manovre pericolose e sicurezza stradale messa a repentaglio. È questa la fotografia della viabilità cittadina denunciata da Cobas Trasporti Lecce, che punta il dito contro l’occupazione sistematica degli stalli.🔗 Leggi su Lecceprima.it La denuncia di un lettore: "Display illegibili alle fermate dei bus, senza un servizio efficiente si useranno sempre le auto"Questa la riflessione di un nostro lettore che si rivolge direttamente al sindaco uscente Carlo Masci e l'affermazione che spesso ripete parlando... Trasporti, taxi e bus turistici: a Terni è allarme “caro carburanti”Sono oltre mille e duecento le imprese della mobilità professionale su stra nel territorio provinciale: l’incubo degli aumenti per un pieno di diesel...