Due eventi recenti legati al mondo della pallavolo coinvolgono direttamente il territorio e i giovani atleti. La prima riguarda la partecipazione di una squadra locale a competizioni nazionali, mentre la seconda si riferisce alla qualificazione di un’altra formazione alle fasi finali di un campionato giovanile. Entrambi gli avvenimenti sottolineano il ruolo di questo sport nel promuovere l’attività sportiva tra le nuove generazioni e nel rafforzare il legame con il territorio.

Due notizie in un sol colpo entrambe legate al volley, che danno l’idea di quanto questo sport sia legato al territorio, soprattutto dopo la straordinaria avventura della Yuasa Battery nella massima serie. La prima è che dal 19 aprile al 7 giugno Montegiorgio, Fermo, Grottazzolina, Pedaso e Porto San Giorgio saranno protagonisti del Volleyville Street, progetto di pallavolo diffuso e di socialità destinato a circa 250-300 piccoli atleti tra i 5 e i 12 anni che si esibiranno nelle cinque tappe fermane. La seconda bella notizia è che, in vista degli Europei di pallavolo, un girone dell’Under 18 è stato assegnato al comitato provinciale Fermo –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Pesaro in festa: il Carnevale dei Ragazzi coinvolge 15 parrocchie in sfilata tra colori e tradizioni.Pesaro si prepara a un Carnevale di colori e comunità: in sfilata quindici parrocchie Pesaro si accinge a celebrare il suo storico Carnevale dei...

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Sono un nano #pallavolo #volley #volleyball #volleyballplayer

Temi più discussi: La pallavolo dei ragazzi che coinvolge il territorio; Auto Pancotti e Vero Volley Monza, una sinergia vincente nel segno dei giovani; FOTO - INTERVISTA Il Club Italia della pallavolo maschile fa tappa ad Arenzano: in campo i migliori giovani talenti liguri; Oltre 5mila ragazzi in festa per il torneo Cornacchia e Gallini.

La pallavolo dei ragazzi che coinvolge il territorioDa Fermo a Porto San Giorgio, una serie di appuntamenti dedicati al volley. Inoltre gli allenamenti della Nazionale si terranno a Grottazzolina. ilrestodelcarlino.it

La pallavolo dei pionieri budriesi. Festeggiati i 60 anni della societàSerata alla bocciofila Canova per celebrare la ricorrenza con dirigenti, atleti, allenatori e i vertici della federazione. msn.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Titobeats · GameTime. Brescia non lascia cadere nulla! Che scambio tra @milleniumbs e Costa Volpino nelle Semifinali Playoff di Promozione #volleyball #ilovevolley #volley #pallavolo #semifinal - facebook.com facebook

Io e il mio ragazzo ormai siamo diventati amici di un giocatore di pallavolo e di sua moglie e il mio ragazzo in realtà lavora per loro perché hanno una sorta di agenzia di comunicazione per i giocatori di pallavolo e il mio ragazzo fa i video. A parte questo, hann x.com