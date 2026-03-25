Trasporti | Trenitalia modifiche a circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Ostiense

Tra il 27 e il 29 marzo, così come tra il 17 e il 19 aprile, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense subirà variazioni. Le modifiche riguardano le tratte che collegano queste due stazioni durante i fine settimana indicati. La circolazione sarà temporaneamente sospesa o modificata in alcuni tratti, con eventuali variazioni sui tempi di viaggio.

Nei fine settimana del 27 – 29 marzo e 17 – 19 aprile, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche significative tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Queste variazioni sono necessarie per consentire lo svolgimento delle attività legate alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto. Trenitalia ha reso noto che tali lavori comporteranno delle modifiche alla circolazione dei treni del servizio Regionale di Trenitalia, parte del Gruppo FS. Modifiche alla circolazione dei treni regionali. In particolare, i treni delle linee FL1, che collegano Orte a Fiumicino Aeroporto, saranno limitati e originari da Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Analogamente, i treni della linea FL3, che va da Roma a CesanoViterbo, avranno come origine e capolinea Roma Ostiense. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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