Quanto tempo prima andare in aeroporto | con i nuovi controlli Ees servono almeno 3 ore in più

I controlli Ees introdotti alle frontiere europee hanno determinato un aumento dei tempi di attesa negli aeroporti, con code che possono durare fino a tre ore in più rispetto al passato. Questo ha causato il rischio di perdere alcuni voli, come è accaduto di recente all'aeroporto di Milano Linate. La situazione ha portato molti passeggeri a partire con largo anticipo rispetto al consueto, per evitare eventuali disagi durante i controlli.

I nuovi controlli Ees alle frontiere rallentano gli aeroporti europei: le code arrivano fino a tre ore e molti voli sono persi, come è successo a Milano Linate. Per evitare problemi, abbiamo calcolato quanto tempo è necessario andare prima in aeroporto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caos ai controlli Schengen: code di 3 ore per il nuovo sistema EESL’implementazione integrale del sistema di registrazione biometrica Ees negli scali dell’area Schengen ha innescato una serie di disagi logistici... Svenimenti e attacchi di vomito: caos a Linate per i nuovi controlli EES. EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terraNon bastava l’incubo dei voli sempre più cari e le turbolenze geopolitiche legate all’aumento del costo del carburante. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Sistema europeo di ingresso/uscita EES: cosa devono sapere i viaggiatori prima del 10 aprile; Nuove regole per andare nel Regno Unito: Easy Jet, voli partiti senza passeggeri, 100 bloccati tra code e malori per i nuovi controlli EES. Quanto tempo prima andare in aeroporto: con i nuovi controlli Ees servono almeno 3 ore in piùI nuovi controlli Ees alle frontiere rallentano gli aeroporti europei: le code arrivano fino a tre ore e molti voli sono persi, come è successo a Milano ... fanpage.it