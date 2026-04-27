A Madrid, tre tennisti italiani sono arrivati agli ottavi di finale dell’ATP Master 1000. Tra loro, anche Sinner e Musetti che, in caso di vittoria nei prossimi incontri, potrebbero affrontarsi in semifinale. Un’altra formazione italiana si trova in questa fase del torneo, confermando la buona performance complessiva del tennis italiano sulla terra battuta.

Tre italiani negli ottavi dell’Atp Master 1000 di Madrid e una possibile semifinale tutta azzurra all’orizzonte per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Intanto ai due si è unito Flavio Cobolli che in una partita solida e concreta ha avuto la meglio in due set sul paraguaiano Adolfo Daniel Gallego, numero 96 al mondo. Vittoria senza discussioni come dice il punteggio (6-3, 6-2). Non ce l’ha fatta invece Luciano Darderi, battuto dall’argentino Francisco Cerundolo (numero 20) con un perentorio 6-2, 6-3. Cobolli sarà in campo domani sera, nell’ultimo match della giornata contro un avversario durissimo: il russo Daniil Medvedev. Due i precedenti tra Cobolli e Medvedev, che ha avuto la meglio in entrambi gli scontri diretti, giocati tutti e due su cemento nel 2024 (Us Open, ATP 500 Pechino).🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tre italiani negli ottavi a Madrid Con Sinner e Musetti pure Cobolli

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