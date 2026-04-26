A Madrid, sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti sono riusciti a superare il turno e si sono qualificati per gli ottavi di finale. Sinner ha affrontato il danese Elmer Moller, senza incontrare grandi problemi, e ha ottenuto la vittoria. Musetti, invece, ha concluso il suo match con successo, anche lui avanzando nel torneo. Entrambi i giocatori proseguiranno la loro corsa nel torneo spagnolo.

Non può essere il danese Elmer Moller l’avversario che mette in difficoltà Jannik Sinner. Sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid il numero uno al mondo vince facilmente contro il danese in due set (6-2, 6-3) con un solo piccolo passaggio a vuoto nel primo set quando in vantaggio di due break ne concede uno all’avversario. Ma per il resto la partita è stata sempre dominata da Sinner, con Moller che ha cercato di annullare il gap con qualche buon rovescio ma che è apparso in grande difficoltà sul dritto. Sinner ha giocato una partita concreta, non è mai ricorso al drop shot e una sola volta è sceso a rete. Probabilmente perchè non ce...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner e Musetti avanti a Madrid Entrambi qualificati per gli ottavi

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