Tre giornate di aggiornamento per gli operatori di Enapa e Caf di Confagricoltura

Nelle ultime tre giornate, a Peschiera del Garda, si sono tenuti incontri nazionali dedicati agli operatori di Confagricoltura, coinvolgendo i servizi confederali come Caf, Patronato Enapa, Fiiaf e Anpa. Durante gli appuntamenti, i rappresentanti hanno condiviso aggiornamenti e scambiato informazioni sui temi di settore. Gli eventi hanno visto la partecipazione di operatori provenienti da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di aggiornare le pratiche e le competenze dei partecipanti.

Si sono svolti nei giorni scorsi a Peschiera del Garda tre summit a livello nazionale dei servizi confederali di Confagricoltura (Caf, Patronato Enapa, Fiiaf e Anpa). All’iniziativa hanno partecipato, in rappresentanza di Confagricoltura Piacenza, la responsabile provinciale del Patronato Enapa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Dichiarazione redditi: il Caf di Confagricoltura a disposizione di tuttiÈ tempo di dichiarazione dei redditi e Confagricoltura Piacenza invita tutti coloro che necessitano di assistenza a rivolgersi al suo Caf per la... Sicurezza stradale, a Cepagatti il corso di aggiornamento per gli operatoriMigliorare la prevenzione e contribuire alla salvaguardia della vita su strada: questi gli obiettivi del corso di aggiornamento operativo in materia...